Euro 2020 qualifiers: Malta 0-4 Romania



Romania defeated Malta 4-0 (3-0) on Monday night at the Ta’Qali National Stadium in a Group F EURO 2020 qualifier. The Romanian side won their first ever match against the Maltese side thanks to the goals scored by George Puscas (7, 29), Alexandru Chipciu (34) and Dennis Man (90 + 1). Romania will play their next qualifier against Spain, on the National Arena in Bucharest on September 5. Malta 0-4 (0-3) Romania Scorers: George Puscas (7, 29), Alexandru Chipciu (34), Dennis Man (90 + 1). Ta ’Qali, National Stadium EURO 2020 - Group F qualifier The line-ups: Malta: 1. Henry Bonello - 22. Zach Muscat, 5. Andrei Agius (captain), 4. Steve Borg, 19. Joseph Zerafa - 11. Rowen Muscat, 8. Paul Fenech (6. Jake Grech - 59), 7. Joseph Mbong, 15. Juan Corbolan (20. Luke Montebello - 84) - 17. Alfred Effiong, 21. Luke Gambin (9. Michael Mifsud - 67). Selector: Raymond Farrugia. Unused substitutes: 12. Andrew Hogg, 16. Justin Haber - 2. Dexter Xuereb, 3. Ferdinando Apap, 10. Kyrian Nwoko, 13. Dunstan Vella, 14. John Mintoff, 18. Bjorn Kristensen, 23. Tristan Caruana. Romania: 12. Ciprian Tatarusanu (captain) - 7. Alexandru Chipciu (22. Cristian Sapunaru - 34), 2. Iulian Cristea, 4. Ionut Nedelcearu, 11. Nicusor Bancu - 8. Ianis Hagi, 18. Razvan Marin, 5. Tudor Baluta, 20. Alexandru Maxim (21. Dorin Rotariu - 75) - 9. George Puscas, 13. Claudiu Keseru (14. Dennis Man - 65). Selector: Cosmin Contra. Unused substitutes: 1. Ionut Radu, 16. Silviu Lung jr - 3. Alin Tosca, 6. Dan Nistor, 10. Gheorghe Grozav, 15. Paul Anton, 17. Ciprian Deac, 19. George Tucudean, 23. Nicolae Stanciu. Referee: Dennis Higler; assistant referees: Davie Goossens, Joost van Zuilen; fourth official: Bas Nijhuis (all Dutch) UEFA delegate: Gabriel Weiss (Slovakia), UEFA referee observer: Nuno Castro (Portugal) Yellow cards: Chipciu (45 + 2, 80), Borg (60). Red card: Chipciu (80). AGERPRES (RO - editor: Mihai Tenea; EN - author: Corneliu-Aurelian Colceriu, editor: Adina Panaitescu) Euro 2020 qualifiers: Malta 0-4 Romania.Romania defeated Malta 4-0 (3-0) on Monday night at the Ta’Qali National Stadium in a Group F EURO 2020 qualifier. The Romanian side won their first ever match against the Maltese side thanks to the goals scored by George Puscas (7, 29), Alexandru Chipciu (34) and Dennis Man (90 + 1). Romania will play their next qualifier against Spain, on the National Arena in Bucharest on September 5. Malta 0-4 (0-3) Romania Scorers: George Puscas (7, 29), Alexandru Chipciu (34), Dennis Man (90 + 1). Ta ’Qali, National Stadium EURO 2020 - Group F qualifier The line-ups: Malta: 1. Henry Bonello - 22. Zach Muscat, 5. Andrei Agius (captain), 4. Steve Borg, 19. Joseph Zerafa - 11. Rowen Muscat, 8. Paul Fenech (6. Jake Grech - 59), 7. Joseph Mbong, 15. Juan Corbolan (20. Luke Montebello - 84) - 17. Alfred Effiong, 21. Luke Gambin (9. Michael Mifsud - 67). Selector: Raymond Farrugia. Unused substitutes: 12. Andrew Hogg, 16. Justin Haber - 2. Dexter Xuereb, 3. Ferdinando Apap, 10. Kyrian Nwoko, 13. Dunstan Vella, 14. John Mintoff, 18. Bjorn Kristensen, 23. Tristan Caruana. Romania: 12. Ciprian Tatarusanu (captain) - 7. Alexandru Chipciu (22. Cristian Sapunaru - 34), 2. Iulian Cristea, 4. Ionut Nedelcearu, 11. Nicusor Bancu - 8. Ianis Hagi, 18. Razvan Marin, 5. Tudor Baluta, 20. Alexandru Maxim (21. Dorin Rotariu - 75) - 9. George Puscas, 13. Claudiu Keseru (14. Dennis Man - 65). Selector: Cosmin Contra. Unused substitutes: 1. Ionut Radu, 16. Silviu Lung jr - 3. Alin Tosca, 6. Dan Nistor, 10. Gheorghe Grozav, 15. Paul Anton, 17. Ciprian Deac, 19. George Tucudean, 23. Nicolae Stanciu. Referee: Dennis Higler; assistant referees: Davie Goossens, Joost van Zuilen; fourth official: Bas Nijhuis (all Dutch) UEFA delegate: Gabriel Weiss (Slovakia), UEFA referee observer: Nuno Castro (Portugal) Yellow cards: Chipciu (45 + 2, 80), Borg (60). Red card: Chipciu (80). AGERPRES (RO - editor: Mihai Tenea; EN - author: Corneliu-Aurelian Colceriu, editor: Adina Panaitescu) [Read the article in Agerpres]