Fête nationale de la France: Message de l’Ambassadrice de France en Roumanie, S.E. Mme Michele Ramis : La France et la Roumanie solidaires et unies pour sortir de la crise

Commémorer la Révolution française, en ce 14 juillet 2020, ne peut se faire de la même façon que les années antérieures, que ce soit à Paris ou à Bucarest, car nous traversons l'une des pires crises sanitaires et économiques que le monde ait connues. Nos peuples sont en deuil et...