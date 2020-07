Al-Farabi: “Al doilea profesor” după Aristotel

Al-Farabi: “Al doilea profesor” după Aristotel. În 2020, în întreaga lume, sub patronajul Guvernului Kazahstanului și UNESCO, se sărbătoresc 1150 de ani de la nașterea marelui filozof kazah Abu Nasr Mohamed Al-Farabi (870-950 d. HR.). Al-Farabi este o figură fundamentală a filosofiei în cultura arabă, făcându-l cunoscut ca „al doilea profesor” după (...) [Read the article in Nine O`Clock]