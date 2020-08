În Kazahstan, data de 10 august marchează pentru prima dată o nouă sărbătoare oficială – Ziua lui Abai

În Kazahstan, data de 10 august marchează pentru prima dată o nouă sărbătoare oficială – Ziua lui Abai. Abai Kunanbaev este un mare poet, compozitor, filosof și fondator al literaturii scrise din Kazahstan, precum și un reformator al culturii în spiritul apropierii de cultura europeană pe baza Islamului luminat. El a avut un mare impact asupra intelectualității naționale kazahe care a apărut la (...) [Read the article in Nine O`Clock]