Moulinex, Rowenta And Tefal Importer Groupe SEB Romania Revenue Flat In 2019

Moulinex, Rowenta And Tefal Importer Groupe SEB Romania Revenue Flat In 2019. Groupe SEB Romania, the local subsidiary of France’s Groupe SEB, an importer and wholesaler of small home appliances, posted 248 million lei revenue last year, flat on 2018. [Read the article in Ziarul Financiar]