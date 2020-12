1 Decembrie: Kazahstan sărbătorește Ziua Primului Președinte

1 Decembrie: Kazahstan sărbătorește Ziua Primului Președinte. La 1 decembrie, Kazahstanul marchează Ziua Primului Președinte. Această sărbătoare a fost stabilită ca un semn de recunoaștere a eforturilor depuse de primul președinte al țării, Nursultan Nazarbayev, pentru edificarea unei tari moderne si respectate. În această zi, in 1991, intr-o perioada complicata (...) [Read the article in Nine O`Clock]