Electrica Furnizare Installs 796 Solar Panels For Uztel Ploiesti

Electrica Furnizare Installs 796 Solar Panels For Uztel Ploiesti. Electricity supplier Electrica Furnizare, part of state-owned utility group Electrica, has installed 796 solar panels for oilfield equipment manufacturer Uztel Ploiesti (UZT.RO). [Read the article in Ziarul Financiar]