Gothaer Asigurari Reasigurari Changes Name to Allianz-Tiriac Unit Asigurari

Gothaer Asigurari Reasigurari Changes Name to Allianz-Tiriac Unit Asigurari. Gothaer Asigurari Reasigurari has changed its name to Allianz-Tiriac Unit Asigurari on Friday, following its takeover by Allianz-Tiriac Asigurari. [Read the article in Ziarul Financiar]