Facultatea de Filosofie a Universității din București sesiune suplimentară de înscrieri la doctorat toamna aceasta

Facultatea de Filosofie a Universității din București sesiune suplimentară de înscrieri la doctorat toamna aceasta. Facultatea de Filosofie, facultate fondatoare a Universității din București, anunță o sesiune suplimentară de înscrieri la doctorat pentru cei care au ratat sesiunile normale de anul acesta sau au hotărât sa facă acest pas pe ultima suta de metri și nu s-au încadrat în timp.Facultatea de Filosofie (...) [Read the article in Nine O`Clock]