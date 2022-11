Transilvania Broker de Asigurare Jan-Sept Net Profit Up 51% To RON8M

Transilvania Broker de Asigurare, one of the largest insurance brokerages in Romania, posted net profit of RON7.96 million in the first nine months of 2022, up 50.6% from 2021 period. [Read the article in Ziarul Financiar]