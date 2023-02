Dentons advises lenders on €155 million financing of the first ever commercial PPA renewable project in Serbia



Dentons, the world’s largest global law firm, advised a consortium of seven international banks – Erste Group Bank, Erste Bank Novi Sad, Raiffeisen Bank International, Raiffeisen banka Beograd, Nova Ljubljanska Banka, NLB Komercijalna banka Beograd, Oesterreichische Entwichklungsbank – on €155 (...)