Mihai Lehene, președinte Romanian United Fund: Via Transilvanica ne oferă ocazia de a întrețese povestea României în ceea ce le spunem copiilor noștri

Mihai Lehene, președinte Romanian United Fund: Via Transilvanica ne oferă ocazia de a întrețese povestea României în ceea ce le spunem copiilor noștri. Romanian United Fund, organizația care lucrează pentru a crea o comunitate puternică și interconectată de români care trăiesc în străinătate, este de multă vreme un susținător al Via Transilvanica, traseul care traversează 20 de regiuni etnice și culturale din România. Traseul, inaugurat anul (...) [Read the article in Romania Business Insider]