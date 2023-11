Dana Bucin, Consulul Onorific al României în Connecticut: Strategia de succes pentru sprijinirea Via Transilvanica poate fi utilizată pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la programul Visa Waiver

Dana Bucin, Consulul Onorific al României în Connecticut: Strategia de succes pentru sprijinirea Via Transilvanica poate fi utilizată pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la programul Visa Waiver. Este nevoie de leadership și muncă de organizare pentru a construi comunități puternice de români în străinătate, explică Dana Bucin, Consulul Onorific al României în Connecticut. În statul în care locuiește, o comunitate de aproximativ 7.000 de români se reunește în jurul a diverse