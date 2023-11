Daniela Kammrath, fondatoarea Romanian at Heart: Pentru cei dintre noi plecați din țară, proiecte precum Via Transilvanica fac parte din ceea ce iubim cel mai mult și ne lipsește cel mai mult la Romania

Daniela Kammrath, fondatoarea Romanian at Heart: Pentru cei dintre noi plecați din țară, proiecte precum Via Transilvanica fac parte din ceea ce iubim cel mai mult și ne lipsește cel mai mult la Romania. Via Transilvanica, traseul de lungă distanță care traversează România, vorbește despre țară într-un mod în care niciun alt proiect nu a mai făcut-o până acum, crede Daniela Kammrath, fondatoarea Romanian at Heart, o comunitate pentru oameni din întreaga lume care iubesc România. În timp ce (...) [Read the article in Romania Business Insider]