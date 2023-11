Lenovo prezintă în premieră în România Legion Go și Legion 9i, două noi produse inovatoare care revoluționează gaming-ul

Lenovo prezintă în premieră în România Legion Go și Legion 9i, două noi produse inovatoare care revoluționează gaming-ul. Lenovo prezintă în premieră în România Legion Go și Legion 9i, două noi produse inovatoare care revoluționează gaming-ul „Suntem foarte entuziasmați să prezentăm astăzi, în premieră, în România, cele două noi produse inovatoare pentru toți pasionații de gaming. Consola Legion Go completează (...) [Read the article in Nine O`Clock]