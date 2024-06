Austria’s Meinhart Kebel Oestereich Files Bankruptcy Request for Romcab

Austria’s Meinhart Kebel Oestereich Files Bankruptcy Request for Romcab. Fiber optic cable producer Romcab Targu Mures has announced Austrian group Meinhart Kabel Oestereich GmbH filed a bankruptcy request against the company with Mures Specialized Tribunal. [Read the article in Ziarul Financiar]