Transilvania Broker De Asigurare’s Net Profit Shrinks 58% In H1 2024. Insurance broker Transilvania Broker de Asigurare (TBK.RO) posted RON2.3 million net profit in the first half of 2024, 58.3% lower than the RON5.5 million in the year-ago period. [Read the article in Ziarul Financiar]