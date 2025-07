China riposteaz? la interdic?iile din partea UE: Anun?? restric?ii la importul de dispozitive medicale

China riposteaz? la interdic?iile din partea UE: Anun?? restric?ii la importul de dispozitive medicale. Mediafax Ministerul de Finan?e din China a declarat c? restric?ioneaz? achizi?iile guvernamentale de dispozitive medicale din UE. Valoarea acestora dep??e?te 6,3 milioane de dolari. Articolul China riposteaz? la interdic?iile din partea UE: Anun?? restric?ii la importul de dispozitive medicale (…) [Read the article in Mediafax]