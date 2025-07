Alternativa la m?surile de austeritate explicate de un expert. Kristine Bago: „Taxarea invers?, propus? de Nicu?or Dan, ar fi fost m?sura de bun sim?”

Alternativa la m?surile de austeritate explicate de un expert. Kristine Bago: „Taxarea invers?, propus? de Nicu?or Dan, ar fi fost m?sura de bun sim?”. Mediafax Întrebat? despre alternativele la m?surile de austeritate, Dr. Kristine Bago, auditor financiar, a explicat pentru Mediafax c?, în opinia sa, taxarea invers? ar fi fost „m?sura cea mai de bun sim?”. Articolul Alternativa la m?surile de austeritate explicate de un expert. Kristine (…) [Read the article in Mediafax]