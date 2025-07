Bolojan: Le cer românilor pu?in? r?bdare

Bolojan: Le cer românilor pu?in? r?bdare. Mediafax Premierul Ilie Bolojan le cere românilor nu încredere, ci r?bdare, afirmând c?, în scurt timp, se va vedea dac? actualul guvern ia decizii corecte pentru dreptatea social?. Articolul Bolojan: Le cer românilor pu?in? r?bdare apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]