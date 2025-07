Hacker chinez arestat la Milano pentru atacuri asupra SUA

Hacker chinez arestat la Milano pentru atacuri asupra SUA. Mediafax Un hacker chinez de 33 de ani, Xu Zewei, a fost arestat la Milano pentru c? a furat informa?ii despre vaccinurile Covid-19 din sistemele informatice americane, iar SUA cer extr?darea sa.