R?zboiul din Ucraina, ziua 1231. Donald Trump spune c? SUA trebuie s? trimit? mai multe arme Ucrainei

R?zboiul din Ucraina, ziua 1231. Donald Trump spune c? SUA trebuie s? trimit? mai multe arme Ucrainei. Mediafax Trump afirm? c? SUA vor trimite arme suplimentare în Ucraina ?i îl critic? pe Putin. Articolul R?zboiul din Ucraina, ziua 1231. Donald Trump spune c? SUA trebuie s? trimit? mai multe arme Ucrainei apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]