Restric?ii de circula?ie pentru camioanele peste 7,5 tone în 14 jude?e, mar?i între 12:00-20:00. Care sunt excep?iile de la restric?ii

Restric?ii de circula?ie pentru camioanele peste 7,5 tone în 14 jude?e, mar?i între 12:00-20:00. Care sunt excep?iile de la restric?ii. Mediafax Mar?i, între orele 12:00-20:00, va fi interzis? circula?ia vehiculelor cu masa peste 7,5 tone pe autostr?zile ?i drumurile na?ionale din 14 jude?e aflate sub Cod ro?u de canicul?. Articolul Restric?ii de circula?ie pentru camioanele peste 7,5 tone în 14 jude?e, mar?i între (…) [Read the article in Mediafax]