Un doctor din Germania este investigat pentru moartea mai multor pacien?i

Un doctor din Germania este investigat pentru moartea mai multor pacien?i. Mediafax Un doctor din Germania este suspectat c? a ucis mai mul?i pacien?i. Procurorii germani cerceteaz? cazul. O comisie special? a f?cut mai multe autopsii ?i exhum?ri. Articolul Un doctor din Germania este investigat pentru moartea mai multor pacien?i apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]