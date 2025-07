Func?ionari în prim?rii de comune, deta?a?i la Externe. Oana ?oiu anun?? reevalu?ri

Func?ionari în prim?rii de comune, deta?a?i la Externe. Oana ?oiu anun?? reevalu?ri. Mediafax Exist? func?ionari din prim?riile unor comune care sunt deta?a?i la Ministerul Afacerilor Externe. Oana ?oiu afirm? c? exist? deta??ri prelungite la fiecare ?ase luni, iar în unele cazuri s-au dep??it zece ani în ritmul acesta de prelungire a deta??rilor. Ea anun?? reevalu?ri. (…) [Read the article in Mediafax]