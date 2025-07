Australia: Doi juc?tori pledeaz? vinova?i pentru trucarea meciurilor în A-League

Doi juc?tori profesioni?ti au recunoscut joi în instan?? c? au fost implica?i în trucarea meciurilor dup? ce au fost pl?ti?i de infractori pentru a ob?ine cartona?e galbene în timpul meciurilor din A-League din fotbalul australian, scrie AP.