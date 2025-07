Curtea Penal? Interna?ional?: Crimele de r?zboi continu? în Sudan

Curtea Penal? Interna?ional? (CPI) avertizeaz? c? în regiunea Darfur din Sudan, înc? au loc crime de r?zboi ?i crime împotriva umanit??ii , în contextul unui conflict devastator care a început în 2023 ?i care a provocat o criz? umanitar? profund?.