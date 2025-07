Topirea ghe?arilor ar putea reactiva sute de vulcani din întreaga lume

Topirea ghe?arilor ar putea reactiva sute de vulcani din întreaga lume. Schimb?rile climatice ?i topirea accelerat? a ghe?arilor ar putea trezi la via?? sute de vulcani din întreaga lume. Acest fenomen risc? s? creeze un cerc vicios care s? agraveze înc?lzirea global?.