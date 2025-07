Israel va lovi Iranul din nou dac? va fi nevoie. Katz avertizeaz? c? „nu exist? loc de ascuns”

Israel va lovi Iranul din nou dac? va fi nevoie. Katz avertizeaz? c? „nu exist? loc de ascuns”. Mediafax „Israel va lovi Iranul din nou, dac? va fi amenin?at de Teheran”, a declarat joi ministrul israelian al Ap?r?rii, Israel Katz, în fa?a absolven?ilor Academiei For?elor Aeriene. Articolul Israel va lovi Iranul din nou dac? va fi nevoie. Katz avertizeaz? c? „nu exist? loc de ascuns” (…) [Read the article in Mediafax]