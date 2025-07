Kremlinul justific? cenzura presei din Rusia: R?zboiul se poart? în spa?iul informa?ional

Kremlinul justific? cenzura presei din Rusia: R?zboiul se poart? în spa?iul informa?ional. Mediafax Dmitri Peskov, purt?torul de cuvânt al Kremlinului, a justificat represiunea statului rus asupra presei, declarând c? este o perioad? de r?zboi informa?ional împotriva Rusiei. În contextul r?zboiului din Ucraina, Kremlinul a intensificat represiunea împotriva presei independente.