Rogobete anun?? c? Centrul pentru Ar?i Gravi din Târgu Mure? e gata la prim?var?. Proiectul, finan?at cu sprijinul B?ncii Mondiale

Rogobete anun?? c? Centrul pentru Ar?i Gravi din Târgu Mure? e gata la prim?var?. Proiectul, finan?at cu sprijinul B?ncii Mondiale . Mediafax Noul centru pentru Ar?i Gravi din Târgu Mure? va avea o suprafa?? construit? desf??urat? de 24.577 mp. Articolul Rogobete anun?? c? Centrul pentru Ar?i Gravi din Târgu Mure? e gata la prim?var?. Proiectul, finan?at cu sprijinul B?ncii Mondiale apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]