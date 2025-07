Novak Djokovic promite c? va reveni la Wimbledon: Pl?nuiesc s? mai joc cel pu?in înc? o dat?

Novak Djokovic a declarat, dup? eliminarea în semifinalele de la Wimbledon de c?tre Jannik Sinner, c? nu este vorba despre o retragere ?i inten?ioneaz? s? revin? pe iarba de la All England Club.