Ursula von der Leyen reac?ioneaz? dup? anun?ul lui Trump privind tarifele de 30% pentru UE

Ursula von der Leyen reac?ioneaz? dup? anun?ul lui Trump privind tarifele de 30% pentru UE. Mediafax Ursula von der Leyen, pre?edintele Comisiei Europene, a reac?ionat imediat dup? anun?ul lui Donald Trump privind tarifele vamale de 30% pentru Uniunea European?. Ea a precizat c? aceste m?suri pot afecta grav lan?urile de aprovizionare ?i rela?iile comerciale transatlantice. Articolul (…) [Read the article in Mediafax]