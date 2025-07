Gigan?ii tech se confrunt? cu o provocare major?: s? justifice cre?terile spectaculoase de pre?

Gigan?ii tech se confrunt? cu o provocare major?: s? justifice cre?terile spectaculoase de pre?. Mediafax Companiile Nvidia, Meta, Google ?i Microsoft se afl? în fa?a unei provoc?ri decisive - s? demonstreze c? rezultatele financiare ?i perspectivele lor justific? cre?terile spectaculoase ale ac?iunilor din ultimele trei luni. Articolul Gigan?ii tech se confrunt? cu o provocare major?: s? (…) [Read the article in Mediafax]