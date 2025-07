F?r? sporturi de var? în aer liber? Temperaturile ridicate fac ca Japonia s? impun? noi restric?ii privind exerci?iile fizice la copii

F?r? sporturi de var? în aer liber? Temperaturile ridicate fac ca Japonia s? impun? noi restric?ii privind exerci?iile fizice la copii. Mediafax Un studiu arat? c?, începând cu anul 2060, înc?lzirea global? ar putea duce la temperaturi suficient de ridicate pentru ca elevii din majoritatea regiunilor ??rii s? nu mai poat? practica sporturi de var? în aer liber. Articolul F?r? sporturi de var? în aer liber? Temperaturile (…) [Read the article in Mediafax]