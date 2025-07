80 de ani de la Hiroshima: O nou? carte reconstituie decizia ?i consecin?ele bombei atomice

80 de ani de la Hiroshima: O nou? carte reconstituie decizia ?i consecin?ele bombei atomice. Mediafax John Hersey era un reporter în vârst? de 32 de ani care s-a întors din Japonia în 1946 cu un reportaj revolu?ionar care contesta versiunea guvernului american privind atacul cu bomb? atomic? asupra Hiroshimei, ar?tând c? consecin?ele umane erau mult mai îngrozitoare ?i mai extinse (…) [Read the article in Mediafax]