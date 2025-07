Agen?ia de spionaj a Chinei se implic? în combaterea eforturile str?ine de a „fura” p?mânturi rare

Agen?ia de spionaj a Chinei se implic? în combaterea eforturile str?ine de a „fura” p?mânturi rare. Mediafax Ministerul Securit??ii de Stat al Chinei a declarat vineri c? agen?iile de spionaj str?ine au încercat s? „fure” p?mânturi rare ?i s-a angajat s? combat? infiltrarea ?i spionajul care vizeaz? sectorul s?u mineral critic, potrivit Reuters. Articolul Agen?ia de spionaj a Chinei se (…) [Read the article in Mediafax]