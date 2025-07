R?zboiul din Ucraina, ziua 1.241. Rusia anun?? distrugerea a 72 de drone ucrainene, 3 în apropiere de Moscova

R?zboiul din Ucraina, ziua 1.241. Rusia anun?? distrugerea a 72 de drone ucrainene, 3 în apropiere de Moscova. Mediafax Rusia anun?? c? a doborât 73 de drone ucrainene. Trei s-ar fi îndreptat spre Moscova Ministerul rus al Ap?r?rii a declarat vineri c? ap?rarea antiaerian? a distrus peste noapte 73 de drone lansate de Ucraina, dintre care trei se îndreptau spre Moscova, noteaz? Reuters. Ap?rarea (…) [Read the article in Mediafax]