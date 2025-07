Dou? tehnici revolu?ionare permit repornirea inimilor donate în afara corpului

Dou? tehnici revolu?ionare permit repornirea inimilor donate în afara corpului. Mediafax Dou? tehnici inovatoare, prezentate joi în prestigioasa revist? New England Journal of Medicine, demonstreaz? c? inimile prelevate de la donatori pot fi repornite ?i men?inute viabile în afara corpului, evitând atât costurile ridicate, cât ?i controversatele probleme etice ale (…) [Read the article in Mediafax]