Toni Kroos despre retragere: Am preferat s? m? retrag înainte s? m? trimit? cineva pe banc?

Toni Kroos despre retragere: Am preferat s? m? retrag înainte s? m? trimit? cineva pe banc?. Mediafax Fostul mijloca? de la Real Madrid, germanul Toni Kroos, a declarat într-un interviu publicat sâmb?t? pentru El País Semanal c? a ales s? se retrag? în vârf de form?, dorind s? evite situa?ia în care un antrenor l-ar fi considerat inutil ?i l-ar fi l?sat pe banca de rezerve. Articolul (…) [Read the article in Mediafax]