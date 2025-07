Trump avertizeaz? Iranul c? orice nou? instala?ie nuclear? va fi distrus?

Trump avertizeaz? Iranul c? orice nou? instala?ie nuclear? va fi distrus?. Mediafax Pre?edintele SUA, Donald Trump, a avertizat sâmb?t? c? orice noi facilit??i nucleare construite de Iran vor fi distruse complet, în contextul tensiunilor crescute dintre Washington ?i Teheran. Articolul Trump avertizeaz? Iranul c? orice nou? instala?ie nuclear? va fi distrus? apare (…) [Read the article in Mediafax]