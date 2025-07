Hong Kong-ul a emis cea mai mare avertizare de furtun? pe m?sur? ce se apropie taifunul Wipha

Hong Kong-ul a emis cea mai mare avertizare de furtun? pe m?sur? ce se apropie taifunul Wipha. Mediafax Hong Kong a emis duminic? cea mai mare avertizare de furtun?, dup? ce taifunul Wipha, cu viteze de peste 167 de kilometri pe or?, a adus ploi ?i vânturi abundente pe tot teritoriul, for?ând anularea a peste 200 de zboruri. Articolul Hong Kong-ul a emis cea mai mare avertizare de (…) [Read the article in Mediafax]