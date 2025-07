Influencerii MAGA din SUA vor avea parte de un tur gratuit în Israel

Influencerii MAGA din SUA vor avea parte de un tur gratuit în Israel. Mediafax Ministerul israelian de Externe va finan?a un tur în Israel pentru 16 influenceri MAGA americani, cu vârste sub 30 de ani, în încercarea de a combate sc?derea sprijinului pro?israelian în rândul tinerilor americani, informeaz? Haaretz.