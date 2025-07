A murit „Papa” Jake Larson, veteran din al Doilea R?zboi Mondial ?i vedet? TikTok. Americanul avea 102 ani

A murit „Papa" Jake Larson, veteran din al Doilea R?zboi Mondial ?i vedet? TikTok. Americanul avea 102 ani. Mediafax I se aduc omagii veteranului american al celui de-al Doilea R?zboi Mondial ?i vedet? a re?elelor sociale Jake Larson, cunoscut în mediul online sub numele de „Papa Jake", care a murit la vârsta de 102 ani.