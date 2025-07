SUA amenin?? zborurile mexicane. Cauza ar fi problemele legate de marf? ?i concuren??

SUA amenin?? zborurile mexicane. Cauza ar fi problemele legate de marf? ?i concuren??. Mediafax Administra?ia Trump a declarat c? va lua m?suri împotriva Mexicului dup? ce guvernul mexican a redus sloturile de zbor ?i a obligat transportatorii de marf? s? î?i mute opera?iunile în Mexico City, afectând companiile aeriene americane. Articolul SUA amenin?? zborurile mexicane. Cauza (…) [Read the article in Mediafax]