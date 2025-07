Fran?a: Bebelu? de 4 luni testat pozitiv la cocain?. P?rin?ii au fost pu?i sub acuzare

Fran?a: Bebelu? de 4 luni testat pozitiv la cocain?. P?rin?ii au fost pu?i sub acuzare. Mediafax Un bebelu? de 4 luni a fost testat pozitiv la cocain? în Béziers, Fran?a, p?rin?ii s?i fiind pu?i sub acuzare, noteaz? Le Parisien.