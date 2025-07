Trump, „luat prin surprindere” de atacurile israeliene din Siria ?i Gaza. Cum a reac?ionat pre?edintele american

Trump, „luat prin surprindere” de atacurile israeliene din Siria ?i Gaza. Cum a reac?ionat pre?edintele american. Mediafax Pre?edintele Donald Trump a fost „luat prin surprindere" de atacurile israeliene din Siria ?i de bombardarea unei biserici catolice din Gaza, a declarat purt?toarea de cuvânt a Casei Albe, precizând c? acesta l-a sunat rapid pe Netanyahu. Articolul Trump, „luat prin surprindere” de (…) [Read the article in Mediafax]