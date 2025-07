MAE: România cere încetarea focului ?i cre?terea ajutorului umanitar în Gaza

MAE: România cere încetarea focului ?i cre?terea ajutorului umanitar în Gaza. Mediafax Ministerul Afacerilor Externe anun?? c? România a sus?inut constant încetarea focului în Fâ?ia Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni ?i cre?terea sprijinului umanitar, cerând o monitorizare mai ferm? în teren ?i reiterând sus?inerea pentru solu?ia celor dou? state. Articolul MAE: (…) [Read the article in Mediafax]