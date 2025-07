Coreea de Sud analizeaz? acordul comercial SUA?Japonia înaintea negocierilor la Washington

Coreea de Sud analizeaz? acordul comercial SUA?Japonia înaintea negocierilor la Washington. Mediafax Ministrul sud-coreean al Industriei, Kim Jung?kwan, a anun?at c? analizeaz? atent acordul comerical dintre Japronia ?i Statelele Unite înainte de a pleca la Washington pentru negocieri cu oficiali americani, anun?? Reuters.