Medicul acuzat c? i-a furnizat ketamin? lui Matthew Perry se declar? vinovat

Medicul acuzat c? i-a furnizat ketamin? lui Matthew Perry se declar? vinovat. Mediafax Dr. Salvador Plasencia, medicul acuzat c? i-a furnizat ketamin? lui Matthew Perry înainte de moartea actorului, urmeaz? s? se declare vinovat miercuri. El devine al patrulea din cei cinci acuza?i care accept? s? colaboreze cu justi?ia. Articolul Medicul acuzat c? i-a furnizat ketamin? (…) [Read the article in Mediafax]